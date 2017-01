dit is de nieuwe tesla-killer: 1.050 pk en 700 kilometer rijbereik

Stoten de Chinezen de Amerikanen van de troon? Op de elektronicabeurs CES in Las Vegas onthulden de Chinezen van Faraday Future een berline die de beroemde Amerikaanse auto het vuur aan de schenen legt.

Na enkele concepts is dit het productiemodel. De Faraday Future FF 91 heeft onwaarschijnlijke kenmerken: hij is volledig elektrisch en stuurt 1.050 pk naar de achterwielen. Hij belooft een recordtijd van 2,39 seconden naar 96 km/u (60 mijl per uur), haalt een topsnelheid van 320 km/u en een rijbereik van 700 km volgens de Europese normen.

Moduleerbaar

De Faraday Future wordt als berline getoond, maar zou dankzij zijn moduleerbare structuur ook andere koetswerken aankunnen. Voor wie zijn bedenkingen heeft bij al dat vermogen op de achterwielen, staat vierwielaandrijving ook op de planning.

Toptechnologie

De Chinezen bespaarden niet op technologie: camera’s met gezichtsherkenning zorgen ervoor dat de auto de chauffeur herkent en de parameters eraan aanpast. Hij zou zelfs in staat zijn het humeur van de chauffeur te herkennen, wat de sfeer van het interieur kan beïnvloeden! De connectiviteit bevindt zich uiteraard ook op topniveau.

Autonoom

Wat het meest verrast, is de Lidar onder de motorkap. Die werkt als een sonar, maar gebruikt licht in plaats van geluidsgolven. Voeg daar een heel arsenaal batterijen en sensoren aan toe en je krijgt een auto die autonoom zou kunnen rijden. Afspraak in 2018 voor de productie!